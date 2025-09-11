صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر کی قدر میں کمی ،تو لہ سونابلند سطح پر برقرار

کراچی (بزنس رپورٹر)انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے ۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں بدھ کو سونے کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر برقرار رہیں ۔

 اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 281.60 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ منگل کو مقامی کرنسی 281.61 روپے پر بند ہوئی تھی۔اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر مزید 10پیسے کی کمی سے 282 روپے 80پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔واضح رہے کہ یہ مسلسل 24 واں روز ہے جب ڈالر روپے کے مقابلے تنزلی کا شکار ہے ۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 3654 ڈالر فی اونس کی سطح پر مستحکم رہا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ مستحکم رہنے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 388100 روپے پر برقرار رہا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 332733 روپے پر مستحکم رہی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت4358 روپے پر برقرار رہی۔

 

