مرکنٹائل ایکسچینج میں 61ارب کے 58686سودے
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 61ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد 58686 رہی۔
زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 38.474 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 12.723 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 2.760 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 2.744 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 2.353 بلین روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.477 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 348.501 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 262.258 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 218.686 ملین روپے ، جاپان ایکوٹی کے سودوں کی مالیت 171.292 ملین روپے اور برینٹ کے سودوں کی مالیت 54.546 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔