اسٹیٹ بینک:شعبہ بینکاری کا ششماہی کارکردگی جائزہ جاری
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک نے 2025ء کی پہلی ششماہی کا بینکاری شعبے کا جائزہ جاری کردیا ۔جائزے کے مطابق جنوری تا جون 2025ء مدت کے دوران بینکاری شعبے کی کارکردگی اور اصابت کا احاطہ کیا گیا ۔
جائزے میں مالی بازاروں کی کارکردگی کے علاوہ سسٹمک رسک سروے کے نتائج پر بھی غیر جانبدار ماہرین کی آرا کی روشنی میں مختصر بحث کی گئی ہے ۔ ان ماہرین نے مالی استحکام کو درپیش موجودہ اور ممکنہ اہم خطرات پر رائے ظاہر کی ہے ۔جائزے میں بتایا گیا ہے کہ 2025ء کی پہلی ششماہی کے دوران بینک اپنے اثاثہ جات میں 11.0فیصد اضافہ کرنے میں کامیاب رہے ، اسکے علاوہ سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں ایڈوانسز میں کمی دیکھی گئی تاہم ایس ایم ای شعبے کو معینہ سرمایہ کاری ایڈوانسز بڑھتے رہے ۔ فنڈنگ کے پہلو سے ڈپازٹس میں 17.7 فیصد کی زبردست نمو ہوئی جس سے قرض گیری پر بینکوں کا انحصار کم ہوگیا۔جائزے میں کہا گیا ہے کہ بینکاری شعبے کا خطرہ قرض محدود رہا۔ زیر جائزہ مدت کے دوران شعبے کے غیر فعال قرضوں میں کمی دیکھی گئی۔