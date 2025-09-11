صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی تھری پلاس پرنٹ پیک نمائش کاکراچی ایکسپو میں آغاز

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان میں پلاسٹک، پرنٹنگ اور پیکیجنگ انڈسٹری کی سب سے بڑی نمائش تھری پی پلاس پرنٹ پیک پاکستان کا کراچی ایکسپو سینٹر میں شاندار آغاز ہوگیا۔

یہ نمائش فیکٹ ایگزیبیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ہے جس کا افتتاح سیکریٹری وزارت صنعت، حکومتِ سندھ محمد یاسین شار نے فیکٹ ایگزیبیشنز کے سی ای او سلیم خان تنولی کے ہمراہ کیا۔ یاسین شار نے کہا کہ فیکٹ ایگزیبیشنز عالمی صنعتوں کے رہنماؤں کو ایک چھت تلے اکٹھا کرنے کا قابلِ ستائش کام کر رہی ہے ۔ سلیم خان تنولی نے کہا کہ یہ ایونٹ کمپنیوں کو ماحول دوست پالیسیوں، سرکلر اکانومی ماڈلز اور کلائمیٹ اسمارٹ سلوشنز کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے ، تاکہ کاروبار ترقی کرے اور پائیداری اس کا مرکزی جزو بنے ۔نمائش میں30 سے زائد ممالک کی 550 سے زیادہ کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں۔

 

