چین کو بہتر ویلیو ایڈڈ اشیا کی طرف منتقلی کررہے ہیں،وفاقی چیمبر
اسلام آباد (اے پی پی)وفاقی چیمبرکے صدر عاطف اکرام شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان کی چین کو برآمدات بہتر ویلیو ایڈڈ اشیا کی طرف منتقل ہو رہی ہیں، دونوں ممالک نے معاشی اور تجارتی میدان میں شاندار تعاون کیا ہے ۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھ کویہاں نجی ہوٹل میں چائنہ انٹرنیشنل ایکسپو کے حوالے سے ایک پروموشنل ایونٹ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین نے معاشی اور تجارتی میدان میں شاندار تعاون کیا ہے ، چین کو پاکستان کی ایکسپورٹس اور امپورٹس میں نمایاں اضافہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے تعاون کی مثال ہے ، پاکستان کی چائنہ کو ایکسپورٹس بہتر ویلیو ایڈڈ اشیا کی طرف منتقل ہو رہی ہیں۔عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ پاکستان کے لیے چائنہ ایکسپو اپنے برانڈز کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا نادر موقع ہے ، ہماری بزنس کمیونٹی ایکسپو میں اپنی نمایاں ترین شرکت یقینی بنائے گی ۔