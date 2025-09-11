صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی برآمدات میں اضافہ نہایت ضروری ،انڈونیشین سفیر

  کاروبار کی دنیا
پاکستانی برآمدات میں اضافہ نہایت ضروری ،انڈونیشین سفیر

اسلام آباد(اے پی پی) انڈونیشین سفیر چاندرا وارسی نانتو سوکوچو نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے مابین سفارتی تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے کا موقع دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لئے نہایت موزوں ہے۔۔۔

ہم دفاع، ثقافت، تجارت اور تعلیم کے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں،دونوں ممالک کے درمیان تجارتی عدم توازن موجود ہے جسے دور کرنے کیلئے پاکستانی برآمدات میں اضافہ نہایت ضروری ہے ۔ وہ گزشتہ روز انڈونیشین سفارتخانہ میں چیئرمین پاک ۔آسیان فرینڈشپ ایسوسی ایشن ظفر بختاوری سے بات چیت کر رہے تھے ۔ملاقات میں براہ راست روابط، ثقافتی تبادلے ، تجارتی تعاون اور تعلیمی مواقع کو فروغ دینے پر اتفاق کیاگیا۔

 

