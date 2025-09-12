ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 4100روپے سستا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ جمعرات کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا ۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں مسلسل اڑان کے بعد سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر 4 پیسے کی کمی سے 281.56 روپے کا ہوگیا۔واضح رہے کہ یہ مسلسل 25 واں روز ہے جب ڈالر روپے کے مقابلے تنزلی کا شکار ہے ۔یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 281.60 پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 36 ڈالر کی کمی سے 3618 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4100 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 84 ہزار روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 3515 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 29 ہزار 218 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت3 لاکھ 88 ہزار 100 روپے پر مستحکم رہی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 32 روپے کی کمی سے 4326 روپے ہوگئی۔