چاول کی برآمدات بڑھانے کیلئے ٹڈاپ اور ایکسپورٹرز سرگرم

کراچی (بزنس رپورٹر)دنیا بھر میں پاکستانی چاول کی طلب میں نمایاں اضافہ ہورہا ہے جس کے باعث برآمدات بڑھانے کیلئے رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن اور ٹڈاپ سرگرم عمل ہیں، اس سلسلے میں افریقی ممالک کے کامیاب دورے کیے گئے۔

جہاں بزنس ٹو بزنس ملاقاتوں کے نتیجے میں کروڑوں ڈالر کی نئی برآمدی توقعات پیدا ہوگئی ہیں۔سینئر وائس چیئرمین رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن جاوید جیلانی نے دنیا نیوز کو بتایا کہ ٹڈاپ اور رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے حال ہی میں سینیگال، گھانا اور آئیوری کوسٹ میں روڈ شوز منعقد کیے جو انتہائی کامیاب ثابت ہوئے ۔ان ملاقاتوں میں پاکستانی چاول کیلئے نئی منڈیاں کھلنے اور درآمد کنندگان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے ۔ جاوید جیلانی نے مزید بتایا کہ آئندہ مرحلے میں رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن لاطینی امریکی ممالک کا دورہ کرے گی تاکہ وہاں بھی پاکستانی چاول کی کھپت کو فروغ دیا جاسکے ۔

 

