مرکنٹائل ایکسچینج میں 41ارب کے 41316سودے

کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں 41ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روزپی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد41316رہی۔

زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 21.957 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 7.171 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 3.406 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 3.354 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 2.126 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.358 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 667.175 ملین روپے ، جاپان ایکوٹی کے سودوں کی مالیت 283.726 ملین روپے ، کاپر کے سودوں کی مالیت 265.332 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 269.605 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 207.399 ملین روپے اور پلیڈیم کے سودوں کی مالیت 34.497 ملین روپے یکارڈ کی گئی۔

 

