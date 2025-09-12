بنگلہ دیش کو برآمدات 3ارب ڈالر تک بڑھاسکتے ،وفاقی چیمبر
کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی چیمبرکے سینئر نائب صدر، ثاقب فیاض مگوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی بنگلہ دیش کو برآمدات کو موجودہ 800 ملین ڈالر سے دو سال میں 3 بلین ڈالر تک بڑھایا جا سکتا ہے۔۔۔
جبکہ میڈیم ٹرم میں اس کی صلاحیت 5 سے 7 بلین ڈالر تک ہے ۔ یہ بات انہوں نے ڈائی کیم بنگلہ دیش 2025 ایکسپو میں ایف پی سی سی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہی جہاں انہوں نے بنگلہ دیش میں پاکستان کے ہائی کمشنر عمران حیدر کے ہمراہ، ڈھاکہ کے بنگلہ دیش-چین فرینڈشپ ایگزیبیشن سینٹرمیں پاکستان پویلین کا افتتاح کیا ۔بعد ازاں ہائی کمشنر نے پاکستانی برآمد کنندگان کو بنگلہ دیش کی بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں اپنا جائز حصہ حاصل کرنے کے لیے مکمل تعاون کا یقین بھی دلایا۔ دوسری جانب ثاقب فیاض مگوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اس انتہائی اہم بین الاقوامی نمائش میں پہلی بار پاکستان پویلین قائم کیا گیا ہے۔