صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان، چین کے ساتھ شعبہ خدمات میں تعاون کا خواہاں،سفیرخلیل ہاشمی

  • کاروبار کی دنیا
پاکستان، چین کے ساتھ شعبہ خدمات میں تعاون کا خواہاں،سفیرخلیل ہاشمی

بیجنگ(این این آئی)چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے سروس ٹریڈ پر مبنی بین الاقوامی تعاون کے ایک نئے دور کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 پاکستان، چین کے ساتھ خدمات کے شعبے میں تعاون کا خواہاں ہے ، خدمات کی عالمی تجارت میں تعاون ناگزیر ہے ، پاکستان چین کے تجربات سے سیکھنا چاہتا ہے ۔ گوادر پرو کے مطابق بیجنگ میں ایک فورم سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ خدمات کا شعبہ عالمی معیشت کا مرکزی ستون بن چکا ہے ، جو عالمی پیداوار کے بڑے حصے اور مجموعی عالمی تجارت کے ایک چوتھائی سے زیادہ کا حامل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آن لائن طبی مشورے دیکھنے کی عادت جان لیوا ہوسکتی ہے

موسیقی انسان کے دماغی افعال کو بہتر بناتی ہے ،نئی تحقیق

دنیا کے مہنگے ترین سکول کی فیس دنگ کر دے گی

دبئی کا شاندار دنیا کا بلند ترین ہوٹل کھلنے کے لیے تیار

ہنگری ، خاتون کا سکیٹس کے ساتھ رسی کودنے کا ریکارڈ

الاسکا میں دریاؤں کا رنگ نارنجی کیوں ہوتا جارہا ہے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افسران سے عوام تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
آنکھیں کھلی نہ رہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
خان کا مستقبل اور نجومِ صحافت
بابر اعوان
نسیم احمد باجوہ
افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر
نسیم احمد باجوہ
آصف عفان
اگلا نمبر آپ کا ہے
آصف عفان
امیر حمزہ
انوارِ سیرت
امیر حمزہ
Dunya Bethak