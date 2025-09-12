پاکستان، چین کے ساتھ شعبہ خدمات میں تعاون کا خواہاں،سفیرخلیل ہاشمی
بیجنگ(این این آئی)چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے سروس ٹریڈ پر مبنی بین الاقوامی تعاون کے ایک نئے دور کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
پاکستان، چین کے ساتھ خدمات کے شعبے میں تعاون کا خواہاں ہے ، خدمات کی عالمی تجارت میں تعاون ناگزیر ہے ، پاکستان چین کے تجربات سے سیکھنا چاہتا ہے ۔ گوادر پرو کے مطابق بیجنگ میں ایک فورم سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ خدمات کا شعبہ عالمی معیشت کا مرکزی ستون بن چکا ہے ، جو عالمی پیداوار کے بڑے حصے اور مجموعی عالمی تجارت کے ایک چوتھائی سے زیادہ کا حامل ہے ۔