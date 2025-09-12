صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی ماہرین کاجدید تل کی اقسام پاکستان میں متعارف کرانے کا اعلان

فیصل آباد(این این آئی)چین کی ہوبئی ٹیکنیکل مارکیٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین پروفیسر یوان گوؤ باؤ نے کہا ہے کہ۔۔۔

 چین اورپاکستان کے درمیان تل کی کاشت کا معاہدہ دونوں ممالک کیلئے فائدہ مند ہوگا، چین میں تل کا استعمال ہر سال بڑھ رہا ہے ، 12 لاکھ ٹن تل درآمد کیا جاتا ہے ، ہم جلد ہی چینی تل کی اقسام پاکستان میں متعارف کرائیں گے ۔چائنہ اکنامک کو انٹرویو میں پروفیسر یوان گوؤ باؤ نے کہا کہ چین میں جب لوگ تل کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلا تصور خوشبودار تیل یا ذائقہ دار پیسٹریوں کا آتا ہے۔

 

