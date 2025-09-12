سیلاب سے غذائی تحفظ کے خطرات بڑھ رہے ،عتیق الرحمان
کراچی(بزنس رپورٹر)معروف ماہرِ معیشت و مالیاتی تجزیہ کار عتیق الرحمان نے دنیا کو انٹرویو دیتے ہوئے آگاہ کیا کہ حالیہ تباہ کن سیلاب اور طوفانی بارشوں نے پاکستان کی معیشت کوشدیدنقصان پہنچایا ہے جس سے اربوں روپے مالیت کی سہولتیں اور مالی وسائل ضائع ہوگئے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ سیلابی صورتحال نے نہ صرف لاکھوں افراد کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے بلکہ مویشی پالنے اور ڈیری فارمنگ کے شعبے کو بھی تباہی کے دہانے پر کھڑا کردیا ہے جس کے نتیجے میں غذائی تحفظ کے سنگین خطرات بڑھ رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ زرعی اجناس کی تباہی اور رسد میں کمی کے باعث ملک میں خوراک کی افراطِ زر میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے جو براہِ راست مجموعی قومی پیداوار کو نیچے کھینچ رہا ہے ،ایسے حالات میں مالیاتی اداروں کی استعداد اور حکومتی صلاحیتیں بکھری اور غیر مؤثر دکھائی دیتی ہیں جبکہ فوری اجتماعی اقدامات کی اشد ضرورت ہے ۔تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ موجودہ غیر یقینی صورتحال اور محدود مالی گنجائش کے پیش نظر شرحِ سود میں کمی فی الحال ممکن نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مہنگائی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث اگر حکومت نے پالیسی ریٹ میں کمی کی تو اس کے منفی اثرات مزید بڑھ سکتے ہیں ۔عتیق الرحمان نے مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کو مشورہ دیا ہے کہ 15 ستمبر 2025 کو ہونے والے اجلاس میں شرح سود کو برقرار رکھا جائے اور کسی قسم کی کٹوتی سے اجتناب کیا جائے ان کے مطابق، یہ اقدام مہنگائی پر قابو پانے اور مالیاتی استحکام کے لیے ضروری ہے۔