ڈینجرس پٹرولیم لائسنس کی چھوٹ میں توسیع کا خیر مقدم
کراچی(بزنس رپورٹر)فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری (FPCCI) کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگوں نے ڈینجرس پیٹرولیم لائسنس کی چھوٹ میں دو ماہ کی توسیع کا خیر مقدم کیا ہے۔
یہ چھوٹ کیمیکل اور پیٹرو کیمیکل صنعتی خام مال کی درآمدی کنسائنمنٹس کی کلیئرنس کے لیے دی گئی ہے ۔ڈپارٹمنٹ آف ایکسپلوسوز کے 10 ستمبر 2025 کے خط کے مطابق یہ توسیع 23 اکتوبر 2025 تک نافذ العمل رہے گی۔ ایف پی سی سی آئی نے پاکستان کی کاروباری، صنعتی اور تجارتی برادری کی جانب سے اس اہم اقدام کو سراہا ہے۔ ثاقب فیاض مگوں نے وفاقی وزیر توانائی علی پرویز ملک اور ڈی جی ایکسپلوسوز عبدالعلی خان کا اس مسئلے پر فوری توجہ دینے اور زیر التوا کنسائنمنٹس کی بروقت کلیئرنس کو یقینی بنانے پر شکریہ ادا کیا، تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ڈی جی ایکسپلوسوز کو ایف پی سی سی آئی کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا طویل مدتی اور پائیدار حل نکالنا چاہیے۔ ثاقب فیاض مگوں نے وضاحت کی کہ دنیا میں ہزاروں صنعتی کیمیکلز ہیں جو خام مال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور تمام کیمیکلز کو آتش گیر پیٹرولیم مصنوعات کی طرح ہینڈل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔