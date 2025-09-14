بارشیں :کراچی کی صنعتی پیداوار کو 15 ارب روپے کا نقصان
کراچی(رپورٹ :محمد حمزہ گیلانی)شہر قائد میں حالیہ مون سون بارشوں نے صنعتی پیداوار کو شدید مالی نقصان پہنچایا ہے۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری (KATI)کے صدر جنید نقی نے انکشاف کیا ہے کہ صرف دو بار کی بارشوں سے کراچی کی صنعتوں کو تقریباً 15 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بارشوں اور ناقص بلدیاتی انتظامات کی وجہ سے صنعتی سرگرمیاں سات دن تک مکمل طور پر معطل رہیں۔جنید نقی نے بتایا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اقربا پروری کا شکار ہے اور شہر کے بڑے نالوں میں کچرا ڈال رہا ہے ، جس کی وجہ سے بارش کے بعد نکاسی آب کا نظام مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا۔ نتیجتاً، صنعتی زونز میں پانی جمع ہونے سے فیکٹریوں کی پیداوار متاثر ہوئی اور برآمدی آرڈرز کی بروقت تکمیل میں بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کے -الیکٹرک پر بھی صورتحال کا غلط فائدہ اٹھانے کا الزام لگایا اور کہا کہ ادارے نے کئی دن سے صنعتی زون کی بجلی بند کر رکھی ہے ۔صدر کاٹی نے کہا کہ بارش کے بعد پیدا ہونے والی ابتر صورتحال اب بھی صنعتی زونز کی پیداوار پر منفی اثرات ڈال رہی ہے ، جس کا خمیازہ حکومت کو آئندہ دنوں میں محصولات کی کمی کی صورت میں بھگتنا ہوگا۔ انہوں نے حکومتِ سندھ اور بلدیاتی اداروں سے مؤثر منصوبہ بندی کے ذریعے شہر کو بچانے کی اپیل کی۔جنید نقی نے میئر کراچی اور وزیر بلدیات کو خبردار کیا کہ آئندہ برس بارشیں مزید شدت سے متوقع ہیں، لہٰذا تمام متعلقہ ادارے ابھی سے تیاری شروع کریں۔