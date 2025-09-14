صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عسکری بینک اور گرین ایگری مال کا کسانوں کیلئے خصوصی اقدام

کراچی(بزنس ڈیسک)عسکری بینک(اے کے بی ایل)اور گرین ایگری مال (جی اے ایم) نے کسانوں کیلئے ایک خصوصی اقدام اٹھایا ہے جس کے تحت عسکری بینک کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے زرعی اجناس اور سامان کی خریداری پر 5 فیصد تک رعایت فراہم کی جائے گی۔

یہ سہولت پاکستان بھر میں گرین ایگری مال کی تمام شاخوں پر دستیاب ہو گی، اس کے ذریعے کسان معیاری بیج ، کھاد اور زرعی ادویات کم قیمت پر حاصل کر سکیں گے ۔ عسکری بینک کی مالی خدمات اور گرین ایگری مال کے ون ونڈو ایگری سلوشنز کو یکجا کرنے والا یہ پروگرام کسانوں کو بڑھتی ہوئی لاگت کے دباؤ سے بچا کر زرعی پیداوار میں بہتری لاتا ہے۔ عسکری بینک کے صدر اور سی ای اوضیاء اعجاز نے کہا کہ یہ پروگرام ہمارے وژن کی عکاسی کرتا ہے جس کا مقصد کسانوں کو با اختیار بنانا اور دیہی علاقوں کو ترقی دینا ہے۔

