دڑو :بارشوں کے بعد نایاب ’’کھمبی‘‘ سبزی کی پیداوار
دڑو (رپورٹ:امداد میمن)دڑو اور اس کے گردونواح کے کچے اور ریت والے علاقوں میں حالیہ بارشوں کے بعد زمین سے نایاب ’’کھمبی‘‘ سبزی بڑی تعداد میں نکل آئی، جو فروخت کے لیے منڈی میں پہنچ گئی۔
اطلاعات کے مطابق بارش کے بعد کچے کے مختلف علاقوں جیسے رانٹا، کوٹ عالموں، موالی موری اور دریائے سندھ کے کناروں پر واقع کھڈی، مول چند، ہدیرانی اور دڑو کے قریب پناہ جنگل میں یہ سبزی بڑی مقدار میں پائی جا رہی ہے ۔ کھمبی سبزی نکلنے سے بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار ملا ہے اور بیوپاری اسے جنگلوں سے نکال کر بازار میں فروخت کر رہے ہیں۔دڑو میں یہ نایاب سبزی 600 سے 800 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔