اسٹاک ایکسچینج :ایک ہفتے میں انڈیکس 162پوائنٹس بڑھ گیا
کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ کاروباری ہفتہ ملا جلا رہا جہاں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری رہا، لیکن ہفتے کے اختتام پر مندی دیکھی گئی۔
مجموعی طور پر کے ایس ای 100 انڈیکس 162 پوائنٹس کے معمولی اضافے کے ساتھ 1,54,439 پوائنٹس پر بند ہوا۔رپورٹ کے مطابق سرمایہ کاروں کی محتاط حکمت عملی کے باوجود مارکیٹ میں مالیاتی اور معاشی خبروں کے اثرات نمایاں رہے ۔ہفتے کے دوران انڈیکس 1,57,816 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچا جبکہ کم ترین سطح 1,54,360 پوائنٹس رہی۔ مارکیٹ کی کل قدر میں 55 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور یہ 18,188 ارب روپے تک پہنچ گئی۔گزشتہ ہفتے کے دوران سرمایہ کاری کی سرگرمیاں بھی عروج پر رہیں اور 260 ارب روپے مالیت کے شیئرز کا کاروبار ہوا۔ آئل اینڈ گیس، ریفائنری، بینکنگ، سیمنٹ، اور فارما سیکٹر میں سرمایہ کاری نمایاں رہی۔ تاہم عالمی کشیدگی اور پرافٹ ٹیکنگ کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کاروباری ہفتے کے آخری دو دنوں میں شدید مندی کا شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں کے ایس ای 100 انڈیکس 157,000 کی سطح سے گر کر 154,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر ٹریڈ ہوا۔