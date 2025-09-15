صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکسٹائل برآمدات میں کمی باعث تشویش ،اقدامات ناگزیر،پی ٹی سی

اسلام آباد(اے پی پی)پاکستان ٹیکسٹائل کونسل (پی ٹی سی)نے برآمدات میں کمی بالخصوص ٹیکسٹائل اور ملبوسات کے شعبے کے رجحانات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 شعبہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے ، روزگار کے تحفظ، زرمبادلہ میں اضافے اور مسابقت کی بحالی کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ پی ٹی سی کی تازہ ترین ماہانہ برآمدات رپورٹ برائے جولائی ،اگست 2025 کے مطابق پاکستان کی مجموعی برآمدات 5.1 ارب ڈالر رہیں جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 0.65 فیصد کا اضافہ ظاہر کرتی ہیں، تاہم اگست 2025 میں برآمدات سالانہ 12.5 فیصد جبکہ ماہانہ 10 فیصد گر گئیں جو باعث تشویش ہیں۔

 

