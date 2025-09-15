صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعظم کے دورہ چین سے تعلقات مزید مضبوط ہونگے ، افتخارملک

  • کاروبار کی دنیا
وزیراعظم کے دورہ چین سے تعلقات مزید مضبوط ہونگے ، افتخارملک

اسلام آباد(اے پی پی)سارک چیمبرکے سابق صدر افتخار علی ملک نے امید ظاہر کی ہے کہ۔۔۔

 وزیراعظم کے حالیہ دورہ چین کے دوران 8.5 ارب ڈالر کے معاہدوں پر دستخط سے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارتی اور تزویراتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اتوار کو اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دستخط شدہ مفاہمتی یادداشتیں چین پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک )کے دوسرے مرحلے کے تحت تعاون کے ایک نئے دور کی راہ ہموار کریں گی جو پاکستان کے معاشی مستقبل کا سنگ بنیاد ثابت ہو گا۔

 

