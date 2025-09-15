صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جدیدٹیکنالوجی سے پانی کا بہاؤ کنٹرول کیا جاسکتا ،میاں کاشف

لاہور(اے پی پی)پاکستان فرنیچر کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق نے کہا ہے کہ واٹر شیڈ کے موثر انتظام اور جدیدٹیکنالوجیو طریقے استعمال کرکے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔۔۔

 جبکہ دریاؤں اور ندیوں کے ساتھ مقامی دیسی درخت اور بانس لگا کر سیلاب کے دباؤ کو برداشت کرنے اور زمین کے کٹاؤ کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے ۔ اتوار کوایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچے کی زمینوں کو سیلاب کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے باوجود انہیں کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور غیر قانونی آبادیاں بھی قائم ہیں،سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ راوی سمیت دریاؤں کے اندر ہاؤسنگ کالونیاں بنا دی گئی ہیں جن سے سیلاب کے خطرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ آئندہ بھاری نقصانات سے بچا جا سکے ۔

 

