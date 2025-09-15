صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹڈاپ ہیلپ ڈیسک کا قیام جی سی سی آئی میں افتتاح

  • کاروبار کی دنیا
گوجرانوالہ (بزنس ڈیسک) ڈائریکٹر جنرل پنجاب ریجن-II خالد رسول کی ہدایت پر ٹڈاپ گوجرانوالہ آفس نے گوجرانوالہ چیمبر میں ہیلپ ڈیسک قائم کیا۔

اس مقصد کے لیے جی ایس پی آفیسر ٹی ڈی اے پی گوجرانوالہ، جناب فدا حسین نے جی سی سی آئی انتظامیہ سے رابطہ کیا جس پر انتظامیہ نے تعاون کرتے ہوئے ایک ڈیسک فراہم کیا۔12 ستمبر 2025 کو ہیلپ ڈیسک کا باضابطہ افتتاح فدا حسین اور رانا صدیق خان، صدر جی سی سی آئی نے سابق صدور اور ایگزیکٹو کمیٹی اراکین کے ہمراہ کیا۔کاروباری برادری نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ٹڈاپ کا یہ قدم کاروباری افراد کی سہولت اور خطے کی برآمدات کے فروغ کے لیے اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔

 

