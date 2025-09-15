یورپی یونین کو برآمدات میں 13فیصداضافہ ریکارڈ
کراچی(این این آئی)مالی سال 2026 کی پہلے دو ماہ میں پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، یورپی یونین کو برآمدات 13 فیصد بڑھ کر 1.3 ارب ڈالر تک جاپہنچیں۔
رپورٹ کے مطابق پاکستان کی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی برآمدات مالی سال 2026 کی پہلی دو ماہ میں ملی جلی صورتحال کے ساتھ سامنے آئیں۔یورپی منڈی میں مسلسل اضافہ ہوا، جب کہ امریکا میں جمود رہا، برطانیہ میں معمولی بہتری دیکھنے میں آئی اور چھوٹی منڈیوں جیسے متحدہ عرب امارات اور بنگلہ دیش میں اتار چڑھا رہا۔ ٹیکسٹائل کونسل کی رپورٹ نے اس صنعت کے یورپی خریداروں پر بڑے پیمانے پر انحصار اور محدود منڈیوں میں اتار چڑھا ؤسے وابستہ کمزوری کو اجاگر کیا۔جولائی تا اگست مالی سال 2026 میں یورپی یونین پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل منڈی رہی، جہاں برآمدات ایک سال پہلے کے ایک ارب14 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں بڑھ کر ایک ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔