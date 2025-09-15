صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی او ایس کے بغیرٹیکس اہداف حاصل نہیں کیاجاسکتا،مقررین

لاہور(آئی این پی)ایف بی آرپوائنٹ آف سیلز سسٹم کو کور کیے بغیر ٹیکس اہداف پورے نہیں کر سکتا ،بغیر حکمت عملی صرف نوٹیفکیشنز اور ایس آراوز کی بنیاد پر 14131 ارب روپے کے ٹیکس محصولات کا ہدف حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔۔۔

 اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد شارٹ فال مزید بڑھے گا۔ان خیالات کا اظہار ماہر معاشیات جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن اسحاق بریار ،ماہر ٹیکس امور و صدر پنجاب چیپٹر عاشق علی رانا،سینئر نائب صدر ملک غلام حسین،فنانس سیکرٹری شیخ عدیل اور دیگر نے ٹیکس اور عوام مذاکرے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا ۔ مقررین نے کہا کہ اب تک کے اعدادوشمار کے مطابق ایف بی آرکے کسی بھی ریجنل ٹیکس آفس کے ٹیکس اہداف پورے نہیں ہورہے ۔ حکومت نے تاجر دوست اسکیم لانچ کی لیکن آگاہی مہم ہی نہیں چلائی گئی ، اس اسکیم کی ناکامی کے بعد پوائنٹ آف سیلز سسٹم کو بھی نظر انداز کر دیا گیا جس سے دستاویزی معیشت کا خواب پورا ہوا اور نہ ہی ٹیکس اہداف حاصل ہو رہے ہیں۔

 

