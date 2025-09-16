صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا مثبت آغاز،88ارب منافع

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا آغاز تیزی کے ساتھ ہوا ۔ پرافٹ ٹیکنگ کے رجحان میں کمی سے بلوچپ کمپنیوں کے شیئرز کی خریداری کا تسلسل بحال رہا جس کے باعث 100 انڈیکس دن بھر گرین زون میں ہی ٹریڈ کرتا رہا ۔

 سرمایہ کاروں نے سیمنٹ ، فرٹیلائزر اور آئل اینڈ گیس کمپنیوں کے شیئرز پر خصوصی توجہ مرکوز کررکھی ،تاہم دوران ٹریڈنگ اسٹاک مارکیٹ میں پالیسی ریٹ میں اضافے کی خبر نے سرمایہ کاری کے تسلسل کو محدود کردیا اور ایک موقع پر جاری تیزی کی رفتار انتہائی سست ہوگئی تاہم مانیٹری پالیسی کے اعلان میں شرح سود کو 11 فیصد پر مستحکم رکھنے کے فیصلے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگیا ۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 944 پوائنٹس بڑھ کر 1 لاکھ 55 ہزار 384 پوائنٹس پر بند ہوا ۔اس دوران سرمایہ کاروں کو 88ارب روپے کا منافع ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم بڑھ کر18 ہزار 276 ارب ہوگیا۔مجموعی طور پر 481 کمپنیوں کے حصص کاکاروبار ہوا جس میں سے 242 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 205 میں کمی اور 34 میں استحکام ریکارڈ کیا گیا ۔

 

