ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا ،سونے کی قیمت میں استحکام

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس رپورٹر)زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں پیر کو بھی ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتیں برقرار رہیں۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر 03پیسے کی کمی سے 281.52روپے پر بند ہوا۔اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 05پیسے کی کمی سے 282روپے 55پیسے کی سطح پر بند ہوا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 3643 ڈالر فی اونس کی سطح پر مستحکم رہا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ مستحکم رہنے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 386300 روپے پر برقرار رہا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 331189 روپے پر مستحکم رہی۔یاد رہے کہ ہفتے کو سونے کی فی تولہ قیمت 200 روپے کی کمی سے 386300 روپے تک جاپہنچی تھی ۔ دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 13 روپے کی کمی سے 4443 روپے پر برقرار رہی۔

 

