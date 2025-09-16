مرکنٹائل ایکسچینج میں 35ارب روپے کے سودے
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 35ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد37546رہی۔
زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 17.987 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 6.829 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 2.775 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 2.730 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 2.354 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.651 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 335.902 ملین روپے، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 220.230 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 211.840 ملین روپے ، جاپان ایکوٹی کے سودوں کی مالیت 138.124 ملین روپے اور کاپر کے سودوں کی مالیت 82.776 ملین ریکارڈ کی گئی۔