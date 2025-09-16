صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈائریکٹر جنرل ٹڈاپ پلاسٹک،پرنٹنگ اور پیکیجنگ نمائش کا دورہ

کراچی (بزنس ڈیسک) ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (ٹڈاپ)کے ڈائریکٹر جنرل اظہر علی ڈاہر نے چند روز قبل ایکسپو سینٹر کراچی میں جاری پلاسٹک، پرنٹنگ اور پیکیجنگ نمائش کا دورہ کیا۔

اس موقع پر فیکٹ ایگزیبیشنز (پرائیویٹ)لمیٹڈ کے مارکیٹنگ آفیسربلال خان بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ڈائریکٹر جنرل کی آمد پر فیکٹ ایگزیبیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلیم خان تنولی نے پرتپاک استقبال کیا۔ دورے کے دوران ڈی جی نے نمائش میں مختلف اسٹالز کا تفصیلی معائنہ کیا اور مقامی و بین الاقوامی نمائش کنندگان سے ملاقات کی، جہاں جدید ٹیکنالوجی اور جدت پر مبنی مصنوعات پیش کی جا رہی تھیں۔ ڈی جی نے ہائی ٹیک مشینری کے اسٹال کا دورہ کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقات کی مزید براں، انہوں نے دیگر شراکت دار کمپنیوں کے مالکان اور سینئر نمائندگان سے بھی ملاقاتیں کیں۔اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل نے شرکاء کو دعوت دی کہ وہ آئندہ سال ستمبر میں ایکسپو سینٹر لاہور میں منعقد ہونے والی ہیلتھ، انجینئرنگ اینڈ منرلز شو میں بھرپور شرکت کریں۔

 

 

