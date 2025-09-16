صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹیل سیکٹر انکریمنٹل پیکیج کی عدم دستیابی سے زیادہ متاثر

  • کاروبار کی دنیا
اسٹیل سیکٹر انکریمنٹل پیکیج کی عدم دستیابی سے زیادہ متاثر

کراچی(رپورٹ :حمزہ گیلانی)ایسوسی ایشن آف لارج اسٹیل پروڈیوسرز نے انکریمنٹل سبسڈی پیکیج کے مسلسل تعطل پر بالآخر وزیر اعظم کو براہِ راست خط لکھ دیا ہے ۔

پاکستان ایسوسی ایشن آف لارج اسٹیل پروڈیوسرز کا کہنا ہے کہ کراچی کی صنعتیں بالخصوص اسٹیل سیکٹر انکریمنٹل سبسڈی پیکیج کی عدم دستیابی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور اب تک 150ارب روپے سے زائد کا نقصان برداشت کر چکا ہے ۔ وفاقی حکومت نے انکریمنٹل یونٹ کنزمپشن سبسڈی اسکیم کے تحت صنعتوں کو ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا جسکی میعاد 2023 میں ختم ہوگئی ہے ۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف لارج اسٹیل پروڈیوسرز کے جنرل سیکٹری سید واجد علی بخاری نے دنیا نیوز کو بتایا کہ حکومت کے تخمینے کے مطابق 33ارب روپے کی سبسڈی واجب الادا ہے ،اس میں سے صرف 17 فیصد حصہ کے الیکٹرک کے ساتھ تنازع سے متعلق ہے جبکہ 83 فیصد رقم براہِ راست حکومت کی ذمہ داری ہے ،اس کے باوجود پیکیج پر عملدرآمد نہیں ہو سکا اور کراچی کی صنعتیں بدستور محروم ہیں۔

 

