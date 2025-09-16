مشترکہ منصوبہ سازی سے تعلقات مزید مستحکم کرسکتے ،انڈونیشین سفیر
لاہور (اے پی پی)انڈونیشین سفیر چندرا ڈبلیو سکوٹجو نے لاہور چیمبر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مشن پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تجارتی و معاشی تعاون کو مزید مستحکم کرنا ہے ۔
انڈونیشین سفیر نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا نہ صرف تجارتی شراکت دار ہیں بلکہ تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتوں میں بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بزنس ٹو بزنس روابط اور کاروباری برادری کو سہولیات فراہم کرنا معاشی اہداف کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ معدنیات، توانائی، صنعت، زراعت، فارماسیوٹیکل، پروسیسڈ فوڈ، قابل تجدید توانائی اور ہیلتھ کیئر کے شعبوں میں تعاون کی وسیع گنجائش موجود ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بہترین اسٹریٹجک جغرافیائی حیثیت رکھتا ہے جبکہ انڈونیشیا سرمایہ کاری کے وسیع مواقع فراہم کرتا ہے ، جن سے پاکستانی تاجر مشترکہ منصوبوں اور پارٹنرشپ کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔