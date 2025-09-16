صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشترکہ منصوبہ سازی سے تعلقات مزید مستحکم کرسکتے ،انڈونیشین سفیر

  • کاروبار کی دنیا
مشترکہ منصوبہ سازی سے تعلقات مزید مستحکم کرسکتے ،انڈونیشین سفیر

لاہور (اے پی پی)انڈونیشین سفیر چندرا ڈبلیو سکوٹجو نے لاہور چیمبر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مشن پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تجارتی و معاشی تعاون کو مزید مستحکم کرنا ہے ۔

انڈونیشین سفیر نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا نہ صرف تجارتی شراکت دار ہیں بلکہ تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتوں میں بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بزنس ٹو بزنس روابط اور کاروباری برادری کو سہولیات فراہم کرنا معاشی اہداف کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ معدنیات، توانائی، صنعت، زراعت، فارماسیوٹیکل، پروسیسڈ فوڈ، قابل تجدید توانائی اور ہیلتھ کیئر کے شعبوں میں تعاون کی وسیع گنجائش موجود ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بہترین اسٹریٹجک جغرافیائی حیثیت رکھتا ہے جبکہ انڈونیشیا سرمایہ کاری کے وسیع مواقع فراہم کرتا ہے ، جن سے پاکستانی تاجر مشترکہ منصوبوں اور پارٹنرشپ کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

3ملزم گرفتار،10کلو چرس و آئس برآمد

مختلف مقامات سے دوخواتین سمیت 5افراد کی لاشیں برآمد

ہوائی فائرنگ کرکے خوف و ہراس پھیلانے والا ملزم حوالات میں بند

وین میں ممنوعہ ایل پی جی سلنڈر لگانے والے ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج

آن لائن بیٹنگ گیم کی تشہیر ،چار4 افراد کیخلاف مقدمہ

اوباش نے خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak