اسٹاک ایکسچینج، تیزی، انڈیکس 796 پوائنٹس بڑھ گیا
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روزبھی تیزی رہی۔ بلوچپ کمپنیوں کے شیئرز کی خریداری کا تسلسل دن بھر بحال رہا جس کے سبب 100 انڈیکس دن بھر گرین زون میں ہی ٹریڈ کرتا رہا۔
سرمایہ کاروں نے سیمنٹ، فرٹیلائزر اور آئل اینڈ گیس کمپنیوں کے شیئرز پرخصوصی توجہ مرکوز کئے رکھی۔دوسری جانب میوچل فنڈز اور انشورنس سیکٹر کی جانب سے سرمایہ کاری کے تسلسل میں اضافے سے انڈیکس میں واضح طور پر تیزی کا رجحان غالب رہا۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 796 پوائنٹس بڑھ کر 1 لاکھ 56 ہزار 180 پوائنٹس پر بند ہوا،اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 247 پوائنٹس بڑھ کر 47714 پوائنٹس اور آل شیئرز انڈیکس 557 پوائنٹس کے اضافے سے 95690 پوائنٹس پر بند ہوا ۔اس دوران سرمایہ کاروں کو 107ارب روپے کا منافع ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم بڑھ کر18 ہزار 383 ارب روپے پر ریکارڈ کیا گیا۔مجموعی طور پر 483 کمپنیوں کے شیئرزکاکاروبار ہوا جس میں سے 280کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 178 میں کمی اور 25 میں استحکام رہا۔گزشتہ روز 1 ارب 35 کروڑ 60لاکھ 4 ہزار 531روپے مالیت شیئرز کا کاروباری حجم 43 ارب 27کروڑ 83 لاکھ 53 ہزار 669 روپے ریکارڈ کیا گیا۔