کراچی ایکسپو میں دوسرا پاکستان انٹرنیشنل ڈیٹ پام شوکا انعقاد
کراچی(بزنس رپورٹر)دوسرا پاکستان انٹرنیشنل ڈیٹ پام شو ایکسپو سینٹر کراچی میں منعقد ہواجس میں پاکستان اور بیرون ملک سے کھجور کے شعبے کے اہم اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی صوبائی وزیرِ سعید غنی تھے۔
اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے نگران ناظم الامور سلطان الکیتوب اور خلیفہ انٹرنیشنل ایوارڈ برائے ڈیٹ پام اینڈ ایگریکلچرل انوویشن کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹرعبدالوہاب زید اور کراچی میں تعینات قونصل جنرل یو اے ای بخیت عتیق الرومیتی نے بھی شرکت کی۔تقریب کا باضابطہ افتتاح ٹڈاپ کے چیف ایگزیکٹو فیض احمد اور سیکریٹری ٹڈاپ شیریار تاج نے کیا۔ شو میں 50 پاکستانی نمائش کنندگان اور 20 سے زائد غیر ملکی نمائش کنندگان شریک ہیں ۔صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ صوبہ کاشتکاروں کی معاونت، انفرااسٹرکچر کی بہتری اور برآمدات میں اضافے کیلئے پُرعزم ہے۔ فیض احمد نے کہا کہ ٹڈاپ عالمی منڈیوں تک رسائی، غیر ملکی سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تعاون کے فروغ کیلئے پرعزم ہے۔