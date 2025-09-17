اسٹیٹ بینک معیشت کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام، ایس ایم تنویز
کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی چیمبر کے رہنما اور یو بی جی کے سرپرست اعلیٰ ایس ایم تنویر نے اسٹیٹ بینک کی جانب سے پالیسی ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک معیشت کی فوری ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ افراطِ زر پر قابو پانے اور کنزیومر پرائس انڈیکس میں نمایاں کمی کے باوجود بلند شرحِ سود معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے اور صنعت و تجارت کے ساتھ عوامی مسائل میں بھی اضافہ کر رہی ہے۔