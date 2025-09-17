چھوٹے کسانوں کے مالی تحفظ کیلئے کلائمٹ رسک فنڈ ون قائم
کراچی(بزنس رپورٹر)ملک بھر کے چھوٹے کسانوں کے مالی تحفظ کیلئے کلائمٹ رسک فنڈ ون قائم کردیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری سرکلر کے مطابق یہ فنڈ سیلاب اور ماحولیاتی تباہ کاریوں سے متاثرہ کسانوں کو زرعی سرگرمیوں کیلئے سہولت فراہم کریگا۔
اسٹیٹ بینک نے ملک کے تمام مائیکرو فنانس بینکوں اور نان بینک مائیکرو فنانس کمپنیوں کو ہدایات جاری کی کہ وہ اس اسکیم کے تحت متاثرہ کسانوں کو بروقت مالی معاونت فراہم کریں۔سرکلر کے مطابق فنڈ کے تحت قرضہ جات کی فراہمی دو طریقوں سے کی جائے گی جس میں پہلے نئے زرعی قرضے کی فراہمی ہے یعنی متاثرہ کسانوں کو دوبارہ کاشتکاری کیلئے نئے قرضے جاری کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی زراعت کا سلسلہ بحال کر سکیں جبکہ دوسرا طریقہ پرانے قرضوں کی واپسی کے لیے سہولت ہے ،یعنی سیلاب سے متاثرہ کسانوں کو ان کے سابقہ قرضوں کی واپسی کے لیے نئے قرضے فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ مالی دباؤ سے نکل سکیں۔