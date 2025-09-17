صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھوٹے کسانوں کے مالی تحفظ کیلئے کلائمٹ رسک فنڈ ون قائم

  • کاروبار کی دنیا
چھوٹے کسانوں کے مالی تحفظ کیلئے کلائمٹ رسک فنڈ ون قائم

کراچی(بزنس رپورٹر)ملک بھر کے چھوٹے کسانوں کے مالی تحفظ کیلئے کلائمٹ رسک فنڈ ون قائم کردیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری سرکلر کے مطابق یہ فنڈ سیلاب اور ماحولیاتی تباہ کاریوں سے متاثرہ کسانوں کو زرعی سرگرمیوں کیلئے سہولت فراہم کریگا۔

اسٹیٹ بینک نے ملک کے تمام مائیکرو فنانس بینکوں اور نان بینک مائیکرو فنانس کمپنیوں کو ہدایات جاری کی کہ وہ اس اسکیم کے تحت متاثرہ کسانوں کو بروقت مالی معاونت فراہم کریں۔سرکلر کے مطابق فنڈ کے تحت قرضہ جات کی فراہمی دو طریقوں سے کی جائے گی جس میں پہلے نئے زرعی قرضے کی فراہمی ہے یعنی متاثرہ کسانوں کو دوبارہ کاشتکاری کیلئے نئے قرضے جاری کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی زراعت کا سلسلہ بحال کر سکیں جبکہ دوسرا طریقہ پرانے قرضوں کی واپسی کے لیے سہولت ہے ،یعنی سیلاب سے متاثرہ کسانوں کو ان کے سابقہ قرضوں کی واپسی کے لیے نئے قرضے فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ مالی دباؤ سے نکل سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

نائجیریا:8ہزار 780کلو جولوف رائس بنانے کا ریکارڈ

گردن کی لمبائی میں چھپے شخصیت کے راز جانیے

ٹائی ٹینک کے ساتھی جہاز سے صدی بعد اشیا نکال لی گئیں

لالچی مالکن کے باعث حکومتی منصوبہ 2سال سے تاخیر کا شکار

ابوظہبی میں 1400سال پرانی صلیب دریافت

پیرو نے ورلڈ کپ آف بریک فاسٹ کا مقابلہ جیت لیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak