صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایکس میں کے الیکٹرک سکوک کی لسٹنگ کی تقریب

  • کاروبار کی دنیا
پی ایس ایکس میں کے الیکٹرک سکوک کی لسٹنگ کی تقریب

کراچی(بزنس ڈیسک)اسٹاک ایکسچینج میں منگل کو کے الیکٹرک کے پہلے ریٹیل لسٹڈ شارٹ ٹرم سکوک کی لسٹنگ کے موقع پر گونگ تقریب منعقد ہوئی۔

تقریب میں پی ایس ایکس کے ایم ڈی اور سی ای او فرخ ایچ سبزواری، این سی سی پی ایل کے سی ای او نوید قاضی، سی ڈی سی کے سی ای او بدیع الدین اکبر کے علاوہ کے الیکٹرک کی قیادت بشمول سی ای او مونس علوی ودیگرنے شرکت کی۔کے الیکٹرک کے سی ای او مونس علوی نے کہا کہ کے الیکٹرک کے پہلے ریٹیل لسٹڈ شارٹ ٹرم سکوک کو شاندار پذیرائی ملی اور آئی پی او 2.2 گنا زیادہ سبسکرائب کیا گیا۔ ہم پی ایس ایکس، ایس ای سی پی، سی ڈی سی، ایچ بی ایل، ایم ٹی سی اور شریعہ ایڈوائزرز کے مشکور ہیں جنہوں نے ریٹیل سکوک کے سفر میں ہم سے بھرپور تعاون کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شاہ رخ خان کو نیشنل ایوارڈ ملنے پر منوج باجپائی نے خاموشی توڑ دی

100ایئرز ، ایک ایسی فلم جسے آج کاشخص دیکھ نہ پائے گا

لوگ کہتے ہیں میں کرینہ کپور جیسی دکھائی دیتی ہوں:سارہ عمیر

بھارتی اداکارہ شالنی کا طلاق کے بعد فوٹو شوٹ وائرل

ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ اداکار رابرٹ ریڈفورڈ انتقال کر گئے

ایمی ایوارڈز تقریب ، امریکی اداکارہ کا فری فلسطین کا نعرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak