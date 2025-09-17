پی ایس ایکس میں کے الیکٹرک سکوک کی لسٹنگ کی تقریب
کراچی(بزنس ڈیسک)اسٹاک ایکسچینج میں منگل کو کے الیکٹرک کے پہلے ریٹیل لسٹڈ شارٹ ٹرم سکوک کی لسٹنگ کے موقع پر گونگ تقریب منعقد ہوئی۔
تقریب میں پی ایس ایکس کے ایم ڈی اور سی ای او فرخ ایچ سبزواری، این سی سی پی ایل کے سی ای او نوید قاضی، سی ڈی سی کے سی ای او بدیع الدین اکبر کے علاوہ کے الیکٹرک کی قیادت بشمول سی ای او مونس علوی ودیگرنے شرکت کی۔کے الیکٹرک کے سی ای او مونس علوی نے کہا کہ کے الیکٹرک کے پہلے ریٹیل لسٹڈ شارٹ ٹرم سکوک کو شاندار پذیرائی ملی اور آئی پی او 2.2 گنا زیادہ سبسکرائب کیا گیا۔ ہم پی ایس ایکس، ایس ای سی پی، سی ڈی سی، ایچ بی ایل، ایم ٹی سی اور شریعہ ایڈوائزرز کے مشکور ہیں جنہوں نے ریٹیل سکوک کے سفر میں ہم سے بھرپور تعاون کیا۔