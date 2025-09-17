اسٹاک ایکسچینج میں فعال اکاؤنٹس کی تعداد ریکارڈ سطح پر
کراچی(رپورٹ :حمزہ گیلانی)اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے فعال اکاؤنٹس کی تعداد تاریخ میں پہلی مرتبہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔
نیشنل کلیئرنگ کمپنی کے مطابق اگست 2025ء کے اختتام تک فعال اکاؤنٹس کی مجموعی تعداد بڑھ کر 4 لاکھ 11 ہزار 284 ہوگئی جو کہ اب تک کی بلند ترین سطح ہے ۔جولائی 2024ء میں فعال ٹریڈنگ اکاؤنٹس کی تعداد 3 لاکھ 65 ہزار 684 ریکارڈ کی گئی تھی، تاہم اگست کے دوران 9 ہزار 8 نئے اکاؤنٹس کھلنے سے یہ تعداد بڑھ کر 3 لاکھ 74 ہزار 163 تک پہنچ گئی ۔بعد ازاں اگست 2025ء میں مسلسل اضافے کے نتیجے میں مجموعی تعداد 4 لاکھ 11 ہزار سے زائد ہوگئی ۔ اسٹاک ایکسچینج میں کارپوریٹ کمپنیوں کے اکاؤنٹس کی تعداد بھی بڑھ کر1 ہزار 945ہوگئی جبکہ فنڈز اکاؤنٹس کی تعداد 1 ہزار 360 ریکارڈ کی گئی ہے ۔ اگست کے دوران غیر ملکی انفرادی سرمایہ کاروں کی جانب سے 367 نئے اکاؤنٹس کھولے گئے۔