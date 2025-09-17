سی ڈی سی نے کے ٹریڈ سیکیوریٹیز کو راست ایگریگیٹر پلیٹ فارم میں شامل کرلیا
کراچی(بزنس ڈیسک)سینٹرل ڈپازٹری کمپنی(سی ڈی سی)نے کے ٹریڈ سیکیوریٹیز کواپنے راست ایگریگیٹر پلیٹ فارم میں شامل کرلیا۔ اس طرح سرمایہ کاروں کیلئے فوری ڈیجیٹل فنڈ ٹرانسفر کی سہولت کو مزید وسیع پیمانے پرتوسیع دے دی گئی ہے۔
سی ڈی سی کے ہیڈ آفس میں منعقدہ تقریب میں معاہدے پر سی ڈی سی کے چیف ایگزیکٹو آفیسربدیع الدین اکبر اور کے ٹریڈ سیکیوریٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمود علی شاہ بخاری نے دستخط کیے ۔ سی ڈی سی کے ایگریگیٹر کے ذریعے راست کے انضمام نے کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے فنڈز کی منتقلی میں روایتی تاخیر اور غیر موثریت کو ختم کردیا ہے ۔ اس سسٹم کے تحت ہر سرمایہ کارکے سب اکاؤنٹ کو انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر فارمیٹ میں ایک منفرد راست انوسٹمنٹ آئی ڈی دی جاتی ہے ۔کے ٹریڈ سیکیوریٹیز کی آن بورڈنگ کے ساتھ موجودہ اور ہزاروں نئے سرمایہ کار خاص طور پرکے ٹریڈ کی بنیادی اکثریت پر مشتمل ریٹیل سرمایہ کاراس سہولت سے مستفید ہوں گے ۔فوری طور پر فنڈ زکی منتقل کرنے کی سہولت سے سرمایہ کاروں کی رسائی اور اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ اس سہولت سے سرمایہ کار بہتر مواقع سے بروقت فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ کیپٹل مارکیٹ میں زیادہ موئثرطورپر کام کرسکتے ہیں۔ یہ پیش رفت پاکستان کے فنانشل ایکوسسٹم پر راست کے وسیع اثرات کی عکاسی ہے ۔ سادہ فنڈ کی منتقلی کے علاوہ راست سرمایہ کاروں کے مارکیٹ سے تعلق کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل شمولیت میں اضافے ، نقد اور مینوئل ٹرانسفر پر انحصار کم کرنے اور شفافیت اور اسپیڈ کے ذریعے ان کے اعتماد کومستحکم کررہا ہے ۔ سی ڈی سی اپنے ون ونڈوانوسٹر آن بورڈنگ پلیٹ فارم آسان کنیکٹ اور پاکستان کے پہلے میوچل فنڈ ایگریگیشن پورٹل املاک فنانشنلز جیسے دیگر ڈیجیٹل اقدامات کے ساتھ راست فریم ورک کی تکمیل جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ سارے اقدامات پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ کے بنیادی انفرااسٹرکچر کی ریڑھ کی ہڈی کے طورپر سی ڈی سی کے کردار کو مزید مستحکم کرتے ہیں اور ملک کو ایک جامع، موئثر اور ٹیکنالوجی پر مبنی مالیاتی نظام کی طرف لے جانے میں سپورٹ فراہم کررہے ہیں۔