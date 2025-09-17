پرائیوٹ سیکٹر کے کل قرضوں میں 15.1 فیصد اضافہ
کراچی(رپورٹ:حمزہ گیلانی)ملک بھر میں پرائیوٹ سیکٹر کی مالیاتی سرگرمیوں میں گزشتہ سال تیزی کے آثار نمایاں رہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اگست 2024 سے اگست 2025ء تک پرائیوٹ سیکٹر کے کل قرضوں میں 15.1 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 9 ہزار 484 ارب روپے تک پہنچ گئے۔
کاروباری سرگرمیوں کیلئے نئے قرضوں کی شرح ایک سال میں 15.5 فیصد بڑھ کر 8 ہزار 178 ارب روپے ہوگئی جبکہ ذاتی قرضوں کی مقدار ایک سال میں 10.4 فیصد بڑھ کر263 ارب روپے تک پہنچ گئی ۔ دوسری جانب ہاؤس فنانسنگ کے قرضوں میں بھی 10.4 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 211 ارب روپے تک پہنچ گئے جس سے رہائشی شعبے میں مالی معاونت میں بہتری کا پتہ چلتا ہے ۔گاڑیاں خریدنے کیلئے فراہم کیے گئے قرضوں میں اگست 2025ء میں 3 فیصد اضافہ ہوا اور مجموعی رقم 294 ارب روپے تک جا پہنچی ،اسکے علاوہ کریڈٹ کارڈ پر واجب الادا قرضوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔