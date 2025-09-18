ڈالر کی قدر میں کمی،تولہ سونا2ہزار400 روپے سستا
کراچی(بزنس رپورٹر)ملکی مبادلہ مارکیٹوں میں ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے ، ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں بدھ کو سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹربینک مارکیٹ میں ڈالرایک ڈالر کی کمی سے 281.50روپے کاہوگیا،اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر283.55روپے پر مستحکم رہا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 24 ڈالر کی کمی سے 3668 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 2400 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 88 ہزار 600 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 2058 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 33 ہزار 161 روپے ہوگئی۔ دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 109 روپے کی کمی سے 4387 روپے ہوگئی۔