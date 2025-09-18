بینکنگ ڈپازٹس اور سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ
کراچی(رپورٹ :حمزہ گیلانی)اسٹیٹ بینک نے بینکنگ سیکٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے جن کے مطابق ملکی بینکنگ ڈپازٹس اور سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ،تاہم حکومت پر قرضوں کا بوجھ بھی بڑھ گیا ہے ۔
رپورٹ کے مطابق ملکی بینکنگ ڈپازٹس اگست 2025ء میں ایک سال قبل کے 30 ہزار 778 ارب روپے سے بڑھ کر 34 ہزار 463 ارب روپے تک پہنچ گئے جو سالانہ 12 فیصد اور ماہانہ 0.5 فیصد اضافے کی عکاسی کرتا ہے ۔ بینکنگ ڈپازٹس میں 16 کھرب روپے مالیت کے 49 فیصد اکاؤنٹس ذاتی نوعیت کے ہیں جبکہ 6.8 کھرب روپے مالیت کے 20.3 فیصد اکاؤنٹس کارپوریٹ سیکٹر کے ہیں، اس کے علاوہ حکومت کے کمرشل بینکوں سے قرضوں کا حجم ایک سال میں 13ہزار ارب روپے سے بڑھ کر 15ہزار 417 ارب روپے تک جا پہنچا جو 18.3 فیصد سالانہ اضافے کو ظاہر کرتا ہے ۔بینکنگ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں بھی سالانہ 17 فیصد اضافہ ہوا، جو مجموعی طور پر 36 ہزار 303 ارب روپے تک پہنچ گئی۔