صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس آئی ایف سی کے قیام سے شعبہ کان کنی توجہ کا مرکز

  • کاروبار کی دنیا
ایس آئی ایف سی کے قیام سے شعبہ کان کنی توجہ کا مرکز

کراچی(بزنس ڈیسک)اسپیشل انوسمنٹ فسلیٹیشن کونسل کے قیام کے بعد کان کنی کے شعبے میں تیزی سے سرمایہ کاری ہورہی ہے ،پاکستان کی اس شعبے میں آمدنی 2030 تک 8 ارب ڈالر سے بڑھ سکتی ہے ۔

ان خیالات کا اظہار مقررین نے نیچرل ریسورس اینڈ انرجی سمٹ سے خطاب میں کیا۔لکی کور انڈسٹریز کے چیئرمین سہیل تبہ، نیشنل ریسورس این آر ایل کے چیف ایگزیکٹو شمس احمد شیخ، فیبیلٹی کے بانی حسن آر سمت ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے خطاب کیا ۔ سہیل تبہ کا کہنا تھا کہ ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد اب پاکستان میں کان کنی کے شعبے پرتوجہ دی جارہی ہے ۔ پاکستان میں معدنی ذخائر کے حجم بہت زیادہ ہے ،شعبے کو ترقی دینے کے لئے ملک اور خطے میں سیاسی استحکام ضروری ہے ۔ حسن آر محمد کا کہنا تھا کہ کانکنی کو ترقی دینے کیلئے اس سے متعلق انشورنس اور مالیاتی کے شعبے کو متحرک کرنا ہوگا۔ شمس الدین شیخ کا کہنا تھا کہ ایس آئی ایف سی اس شعبے کی ترقی کے لئے کام کررہی ہے امید ہے کہ آئندہ چند سال میں ملکی کانکنی کی صنعت 8 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ:میچ ریفری نے پاکستانی کرکٹ ٹیم سے معافی مانگ لی،کھیل میں 1گھنٹے کی تاخیر،یو اے ای کو پاکستان سے شکست

ورلڈایتجلیٹکس چیمپئن شپ:ارشد ندیم نے فائنل کیلئے کوالیفائی کر لیا

اینڈی کو ہمیشہ پاکستان کیخلاف استعمال کیا گیا:سعید اجمل

سیاسی گفتگو کی ،سوریا کیخلاف ایکشن ہونا چاہیے :رمیز راجہ

اریانا سبالینکا انجری کے باعث چائنا اوپن ٹینس سے دستبردار

پرو ہاکی لیگ شیڈول کا اعلان،قومی ٹیم 16 میچز کھیلے گی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak