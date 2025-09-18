ایس آئی ایف سی کے قیام سے شعبہ کان کنی توجہ کا مرکز
کراچی(بزنس ڈیسک)اسپیشل انوسمنٹ فسلیٹیشن کونسل کے قیام کے بعد کان کنی کے شعبے میں تیزی سے سرمایہ کاری ہورہی ہے ،پاکستان کی اس شعبے میں آمدنی 2030 تک 8 ارب ڈالر سے بڑھ سکتی ہے ۔
ان خیالات کا اظہار مقررین نے نیچرل ریسورس اینڈ انرجی سمٹ سے خطاب میں کیا۔لکی کور انڈسٹریز کے چیئرمین سہیل تبہ، نیشنل ریسورس این آر ایل کے چیف ایگزیکٹو شمس احمد شیخ، فیبیلٹی کے بانی حسن آر سمت ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے خطاب کیا ۔ سہیل تبہ کا کہنا تھا کہ ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد اب پاکستان میں کان کنی کے شعبے پرتوجہ دی جارہی ہے ۔ پاکستان میں معدنی ذخائر کے حجم بہت زیادہ ہے ،شعبے کو ترقی دینے کے لئے ملک اور خطے میں سیاسی استحکام ضروری ہے ۔ حسن آر محمد کا کہنا تھا کہ کانکنی کو ترقی دینے کیلئے اس سے متعلق انشورنس اور مالیاتی کے شعبے کو متحرک کرنا ہوگا۔ شمس الدین شیخ کا کہنا تھا کہ ایس آئی ایف سی اس شعبے کی ترقی کے لئے کام کررہی ہے امید ہے کہ آئندہ چند سال میں ملکی کانکنی کی صنعت 8 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔