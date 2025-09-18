صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی ہالزاور مارکس سے ٹیکس وصولی نہایت کم ،چیف کمشنر

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس رپورٹر)چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفس 1 قاضی حفظ الرحمٰن نے کہا ہے کہ شادی ہالز، مارکس اور کمرشل لانز کے شعبے سے ٹیکس وصولی مقررہ تخمینے کے مقابلے میں نہایت کم ہے۔۔۔

 ریکارڈ کے مطابق ممکنہ استعداد کے مقابلے میں صرف 25 سے 30 فیصد ٹیکس ہی جمع ہورہا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شادی ہالز ایسوسی ایشن کے صدر رانا رئیس کی سربراہی میںوفد سے ملاقات کے دوران کیا۔چیف کمشنر نے کہا کہ ان کی ملاقات کا مقصد کسی یک طرفہ کارروائی کرنے سے قبل اس اہم معاملے کو اجاگر کرنا ہے ، شادی ہال مالکان ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ رانا رئیس نے کہا کہ ان کی ایسوسی ایشن نے شادی ہال مالکان میں ٹیکس وصولی اور جمع کرانے سے متعلق آگاہی فراہم کی ہے ،ٹیکس آفس سے اس معاملے پر بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے نادہندگان کے خلاف کارروائی کی حمایت بھی کی۔

 

