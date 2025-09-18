صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین سے پاکستان کو بیف ایکسپورٹ کا نیا آرڈر حاصل

  کاروبار کی دنیا
چین سے پاکستان کو بیف ایکسپورٹ کا نیا آرڈر حاصل

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان کی ایک بیف ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی کو چین سے 75 لاکھ ڈالر کے نئے آرڈرز موصول ہو گئے ہیں۔ یہ آرڈرز ایک سال کے دوران پاکستان سے فروزن بون لیس بیف برآمد کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔۔۔

 جس کی تمام تفصیلات اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کردی گئی ہیں۔ دی آرگینگ میٹ کمپنی لمیٹڈ کی ارسال کردہ معلومات کے مطابق یہ معاہدہ سی پیک فریم ورک کے تحت ہوا ہے اور اس میں عالمی معیار کے مطابق فروزن بون لیس بیف کی برآمدی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر کمپنی نے کہا کہ چین میں حلال پروٹین مصنوعات کی طلب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس سے پاکستان کے برآمدی مواقع میں بھی اضافہ ہورہا ہے ۔ماہرین کے مطابق اس طرح کے آرڈرز نہ صرف برآمدات میں اضافے کا سبب بنیں گے بلکہ مقامی گوشت کی صنعت کو عالمی مارکیٹس میں مضبوطی سے متعارف کرائیں گے ۔

 

