پالیسی چیلنجز آٹو انڈسٹری کی رفتار میں بڑی رکاوٹ
کراچی(بزنس رپورٹر)رواں مالی سال کے پہلے دوماہ کے دوران بحالی کے آثار کے باوجود آٹو انڈسٹری تاحال مالی سال 2021-22 کی سطح تک نہیں پہنچ سکی جس میں بعض اقسام کی گاڑیوں کی فروخت مالی سال 2024-25 کے مقابلے میں تقریباً دگنی تھی۔
اعدادوشمار کے مطابق کاروں کی فروخت مالی سال 2021-22 میں 234,180 یونٹس سے کم ہو کر مالی سال 2024-25 میں 112,203 یونٹس رہ گئی۔ ٹریکٹر کی فروخت بھی50 فیصد کمی کے ساتھ 29,192 یونٹس تک آگئی۔ اسی طرح مالی سال 2021-22 میں صنعت نے 18,18,885 دو اور تین پہیوں والی گاڑیاں فروخت کیں، جو مالی سال 2024-25 میں کم ہو کر 15,18,752 یونٹس رہ گئیں۔ ماہرین کے مطابق موجودہ مالی سال کے حالیہ اعداد و شمار ایک حوصلہ افزا ہیں لیکن فیصلہ سازوں کو ان اعدادوشمار کا تاریخی تناظر میں جائزہ لینا ہوگا۔انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کووِڈ کے باوجود مالی سال 2021-22 آٹوموٹیو انڈسٹری کے لیے بہتر سال تھا تاہم آنے والے سالوں میں معاشی چیلنجز کی وجہ سے انڈسٹری دباؤ کا شکار رہی،جب بھی ملکی آٹو انڈسٹری رفتار پکڑتی ہے ، پالیسی ساز رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں اور پالیسی کی خرابیوں سے اس کا تسلسل متاثر کرتے ہیں۔