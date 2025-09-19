صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پالیسی چیلنجز آٹو انڈسٹری کی رفتار میں بڑی رکاوٹ

کراچی(بزنس رپورٹر)رواں مالی سال کے پہلے دوماہ کے دوران بحالی کے آثار کے باوجود آٹو انڈسٹری تاحال مالی سال 2021-22 کی سطح تک نہیں پہنچ سکی جس میں بعض اقسام کی گاڑیوں کی فروخت مالی سال 2024-25 کے مقابلے میں تقریباً دگنی تھی۔

 اعدادوشمار کے مطابق کاروں کی فروخت مالی سال 2021-22 میں 234,180 یونٹس سے کم ہو کر مالی سال 2024-25 میں 112,203 یونٹس رہ گئی۔ ٹریکٹر کی فروخت بھی50 فیصد کمی کے ساتھ  29,192 یونٹس تک آگئی۔ اسی طرح مالی سال 2021-22 میں صنعت نے 18,18,885 دو اور تین پہیوں والی گاڑیاں فروخت کیں، جو مالی سال 2024-25 میں کم ہو کر 15,18,752 یونٹس رہ گئیں۔ ماہرین کے مطابق موجودہ مالی سال کے حالیہ اعداد و شمار ایک حوصلہ افزا ہیں لیکن فیصلہ سازوں کو ان اعدادوشمار کا تاریخی تناظر میں جائزہ لینا ہوگا۔انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کووِڈ کے باوجود مالی سال 2021-22 آٹوموٹیو انڈسٹری کے لیے بہتر سال تھا تاہم آنے والے سالوں میں معاشی چیلنجز کی وجہ سے انڈسٹری دباؤ کا شکار رہی،جب بھی ملکی آٹو انڈسٹری رفتار پکڑتی ہے ، پالیسی ساز رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں اور پالیسی کی خرابیوں سے اس کا تسلسل متاثر کرتے ہیں۔

 

 

