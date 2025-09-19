صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشینر ی گروپ کی درآمدات میں 23فیصداضافہ ریکارڈ

  • کاروبار کی دنیا
مشینر ی گروپ کی درآمدات میں 23فیصداضافہ ریکارڈ

اسلام آباد(اے پی پی)مشینری گروپ کی درآمدات میں جاری مالی سال کے پہلے دوماہ کے دوران سالانہ بنیادوں پر23فیصدکااضافہ ریکارڈکیاگیا۔

ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے دوماہ میں مشینر ی گروپ کی درآمدات پر1.708ارب ڈالر کا زرمبادلہ خرچ ہواجوگزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلہ میں 23فیصدزیادہ ہے ۔گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں مشینری گروپ کی درآمدات کاحجم 1.394 ارب ڈالرریکارڈکیاگیاتھا،اگست میں مشینری گروپ کی درآمدات پر780ملین ڈالر زرمبادلہ خرچ ہواجوگزشتہ سال اگست کے مقابلہ میں 15فیصدزیادہ ہے ۔گزشتہ سال اگست میں مشینری گروپ کی درآمدات کاحجم 677ملین ڈالرریکارڈکیاگیاتھا،جولائی کے مقابلے میں اگست میں مشینری گروپ کی درآمدات میں ماہانہ بنیادوں پر16فیصدکی کمی ہوئی ہے ،جولائی میں مشینری گروپ کی درآمدات پر928ملین ڈالرزرمبادلہ خرچ ہواتھا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak