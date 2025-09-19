مشینر ی گروپ کی درآمدات میں 23فیصداضافہ ریکارڈ
اسلام آباد(اے پی پی)مشینری گروپ کی درآمدات میں جاری مالی سال کے پہلے دوماہ کے دوران سالانہ بنیادوں پر23فیصدکااضافہ ریکارڈکیاگیا۔
ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے دوماہ میں مشینر ی گروپ کی درآمدات پر1.708ارب ڈالر کا زرمبادلہ خرچ ہواجوگزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلہ میں 23فیصدزیادہ ہے ۔گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں مشینری گروپ کی درآمدات کاحجم 1.394 ارب ڈالرریکارڈکیاگیاتھا،اگست میں مشینری گروپ کی درآمدات پر780ملین ڈالر زرمبادلہ خرچ ہواجوگزشتہ سال اگست کے مقابلہ میں 15فیصدزیادہ ہے ۔گزشتہ سال اگست میں مشینری گروپ کی درآمدات کاحجم 677ملین ڈالرریکارڈکیاگیاتھا،جولائی کے مقابلے میں اگست میں مشینری گروپ کی درآمدات میں ماہانہ بنیادوں پر16فیصدکی کمی ہوئی ہے ،جولائی میں مشینری گروپ کی درآمدات پر928ملین ڈالرزرمبادلہ خرچ ہواتھا ۔