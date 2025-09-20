ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1100روپے سستا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعہ کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔۔۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 281.46 کا ہوگیا۔واضح رہے کہ یہ مسلسل 31 واں روز ہے جب ڈالر روپے کے مقابلے تنزلی کا شکار ہے ۔یاد رہے کہ جمعرات کو مقامی کرنسی 281.47 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 11 ڈالر کی کمی سے 3657 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 1100 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 87 ہزار 500 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 943 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 32 ہزار 218 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ جمعرات کو سونے کی فی تولہ قیمت 388600 روپے پر مستحکم رہی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 29 روپے کے اضافے سے 4447 روپے ہوگئی۔