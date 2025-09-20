صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1100روپے سستا

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1100روپے سستا

کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعہ کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔۔۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 281.46 کا ہوگیا۔واضح رہے کہ یہ مسلسل 31 واں روز ہے جب ڈالر روپے کے مقابلے تنزلی کا شکار ہے ۔یاد رہے کہ جمعرات کو مقامی کرنسی 281.47 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 11 ڈالر کی کمی سے 3657 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 1100 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 87 ہزار 500 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 943 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 32 ہزار 218 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ جمعرات کو سونے کی فی تولہ قیمت 388600 روپے پر مستحکم رہی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 29 روپے کے اضافے سے 4447 روپے ہوگئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ : سپر فور مرحلہ آج، بنگلہ دیش ، سری لنکا مدمقابل

ایشیا کپ:بھارت نے عمان کو 21 رنز سے شکست دیدی

ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کا آفیشل گانا جاری کردیا گیا

بھارت کی پاکستانی ٹیم کو نئے تنازع میں ملوث کرنیکی کوشش

ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس 30ستمبر کو طلب

انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کا کھیلوں میں سیاست کیخلاف ورکنگ گروپ بنانیکا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak