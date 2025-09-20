مرکنٹائل ایکسچینج میں61 ارب روپے کے سودے
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 61ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد54286رہی۔زیادہ سودے سونے کے ہوئے۔۔۔
جن کی مالیت 36.603 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 9.298 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 4.501 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 3.875 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 3.666 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.585 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 979.601 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 274.317 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 224.923 ملین روپے اور جاپان ایکوٹی کے سودوں کی مالیت 165.431 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔