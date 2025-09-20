صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک،سعودی اسٹریٹجک معاہدے کی نظیر کہیں نہیں ملتی،وفاقی چیمبر

  کاروبار کی دنیا
پاک،سعودی اسٹریٹجک معاہدے کی نظیر کہیں نہیں ملتی،وفاقی چیمبر

کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی چیمبر کی قیادت نے پاک سعودی تاریخی معاہدے کی اہمیت پر پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں قائم مقام صدر ثاقب فیاض مگوں، نائب صدور امان پراچہ، ناصر خان اور۔۔۔

 دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تحریری دفاعی اور اسٹریٹجک معاہدے کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی، یہ معاہدہ خطے میں پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو نمایاں کرے گا ،سعودی عرب کی جانب سے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری پاکستان میں آنے والی ہے اور بزنس کمیونٹی اس تاریخی پیش رفت پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سلام پیش کرتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ سعودیہ کے بعد دیگر خلیجی ممالک بھی جلدپاکستان کے ساتھ سکیورٹی معاہدے کرنے والے ہیں جس سے خطے میں اقتصادی اور دفاعی شراکت داری کو فروغ ملے گا۔ قائم مقام صدر کے مطابق اس معاہدے سے اسلحے کی برآمد، ترسیلات زر اور اوورسیز ایمپلائمنٹ کے مواقع میں اضافہ متوقع ہے ۔

 

