ٹیکس و کسٹمز میں بے ضابطگیوں کا حجم 92 ہزار 59کروڑ رہا،اوورسیزانوسٹرز
کراچی (بزنس رپورٹر) اوورسیز انویسٹرز چیمبر نے اعلامیے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ آڈٹ کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2023-24 میں ٹیکس اور۔۔۔
کسٹمز میں مجموعی بے ضابطگیوں کا حجم 92 ہزار 59 کروڑ رہا جس میں 64 ہزار 30 کروڑ روپے براہِ راست اور بلاواسطہ ٹیکسز کی کمی اور 1 ہزار 900 کروڑ روپے کسٹمز اور دیگر اخراجات میں غیر معمولی کمی شامل ہے۔ ادارہ شماریات کی تفصیلات کے پیش نظر پاکستان میں براہِ راست غیر ملکی سرمایہ کاری جی ڈی پی کے ایک فیصد کے قریب رہی۔