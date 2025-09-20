صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس و کسٹمز میں بے ضابطگیوں کا حجم 92 ہزار 59کروڑ رہا،اوورسیزانوسٹرز

  • کاروبار کی دنیا
ٹیکس و کسٹمز میں بے ضابطگیوں کا حجم 92 ہزار 59کروڑ رہا،اوورسیزانوسٹرز

کراچی (بزنس رپورٹر) اوورسیز انویسٹرز چیمبر نے اعلامیے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ آڈٹ کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2023-24 میں ٹیکس اور۔۔۔

 کسٹمز میں مجموعی بے ضابطگیوں کا حجم 92 ہزار 59 کروڑ رہا جس میں 64 ہزار 30 کروڑ روپے براہِ راست اور بلاواسطہ ٹیکسز کی کمی اور 1 ہزار 900 کروڑ روپے کسٹمز اور دیگر اخراجات میں غیر معمولی کمی شامل ہے۔ ادارہ شماریات کی تفصیلات کے پیش نظر پاکستان میں براہِ راست غیر ملکی سرمایہ کاری جی ڈی پی کے ایک فیصد کے قریب رہی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

سلامتی کونسل ،ایران پرپابندیوں میں نرمی کی قرارداد مسترد

غزہ: اسرائیلی بربر یت ،بارودی روبوٹس دھماکے،6روز میں 1ہزار سے زائد شہید

شہباز کی نواز شریف سے ملاقات، دفاعی معاہدہ سے آگاہ کیا

امید ہے سعودی عرب باہمی مفادات اور حسا سیت کو مدنظر رکھے گا :بھارت

ٹرمپ کا چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ

فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کیلئے پہلی مرتبہ امریکی سینیٹ میں قرارداد پیش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak