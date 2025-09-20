ڈی پی ایل کی تاریخ میں توسیع خوش آئند، مسئلہ تاحال برقرار
کراچی(بزنس رپورٹر)کیمیکلز اینڈ ڈائز مرچنٹس ایسوسی ایشن (پی سی ڈی ایم اے )نے ڈینجرس پٹرولیم لائسنس (ڈی پی ایل)حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں 23 اکتوبر 2025 تک کی توسیع کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے۔۔۔
وفاقی وزیر توانائی پٹرولیم ڈویژن علی پرویز ملک، ڈی جی ایکسپلوزیو عبدل علی خان اور ڈائریکٹر آفتاب قاضی سے اظہار تشکر کیا ہے ۔ ایک بیان میں چیئرمین پی سی ڈی ایم اے سلیم ولی محمد نے کہا کہ وزارت کی جانب سے بروقت مداخلت قابل ستائش ہے تاہم ڈی پی ایل قوانین کا بنیادی مسئلہ اب بھی حل طلب ہے ۔ توسیع تکنیکی طور پر صرف 42 دن کی مہلت ہے جبکہ صنعتی درآمدی سائیکل اوسطاً 60 سے 90 دن کا ہوتا ہے جو خام مال کی تیاری، شپمنٹ اور درآمد کے مراحل پر مشتمل ہے ۔انہوں نے حکومت سے ڈی پی ایل قوانین پر نظرثانی اور غیر پٹرولیم صنعتی خام مال کو اس سے مستثنٰی قرار د دینے کا مطالبہ کیا تاکہ ملکی صنعت کسی بڑے بحران سے محفوظ رہ سکے ۔